В России зафиксированы три инцидента с нападениями учеников на педагогов в начале учебного года

В российских школах зафиксированы три инцидента с нападениями учеников на педагогов во второй день нового учебного года.
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