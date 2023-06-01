Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах

Дополнительно проведено обследование конструкций многоэтажек Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед горожанами о выполнении всех восстановительных работ в домах, которые были повреждены в результате нападения беспилотных летательных аппаратов.
Дополнительно проведено обследование конструкций многоэтажек Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед горожанами о выполнении всех восстановительных работ в домах, которые были повреждены в результате нападения беспилотных летательных аппаратов.
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