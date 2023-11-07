В Крыму отразили атаку 17 беспилотников ВСУ Юлия СоколоваНовый день – новая победа защитников неба. Утренний свет 7 ноября осветил триумф российской системы противовоздушной обороны, сметая очередную угрозу, насочиненную киевским режимом.
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