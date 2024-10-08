Бункерная Гнида

Тут один товарищ просто совершенно зверскую новость прислал. Там главарь НАТО Столтенберг, уходя в отставку, похоже, решил "тыкать правду-матку в морды подлым псинам" без каких-либо оглядок.
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