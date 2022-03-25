Традиционно в Оренбургской области полицейские совместно с представителем Общественного совета провели день открытых дверей для старшеклассников

Старшеклассники узнали о службе в органах внутренних дел: какие подразделения существуют, чем занимаются, какое образование необходимо получить, чтобы начать свою карьеру в полиции.
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