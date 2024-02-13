В детском саду №2 города Миллерово прошла патриотическая акция

В рамках проекта по патриотическому воспитанию, в преддверии Дня Защитника Отечества и освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков воспитанники старшей группы казачьего детского сада №2 совместно с заведующей и воспитателем посетили Шолоховскую аллею.