В детском саду №2 города Миллерово прошла патриотическая акция

В рамках проекта по патриотическому воспитанию, в преддверии Дня Защитника Отечества и освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков воспитанники старшей группы казачьего детского сада №2 совместно с заведующей и воспитателем посетили Шолоховскую аллею.
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