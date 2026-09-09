АЗС Петербурга сняли лимиты на продажу бензина

В Петербурге автозаправочные станции отменили действовавшие ранее лимиты на продажу бензина. Комитет по энергетике Смольного сообщил, что на 3 августа поставки топлива оцениваются как стабильные, а большинство АЗС вернулись к работе без ограничений.
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