Добрый Мир
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Добрый Мир

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Си Цзиньпин прилетел на встречу с Байденом (ВИДЕО)

Си Цзиньпин прилетел на встречу с Байденом (ВИДЕО)

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в США на саммит АТЭС-2023. Непривычно чистые улицы Сан-Франциско, очищенные от бездомных и наркоманов, встречают кортеж китайского лидера, который в рамках саммита стран азиатско-тихоокеанского региона впервые за долгое время встретится с Джо Байденом.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Не додумались бы ни до чего другого.
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