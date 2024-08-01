Купить жилье по льготным ставкам и любоваться природой: где действует сельская ипотека в Тульской области

Вариантов для бюджетной покупки недвижимости у туляков осталось немного – после отмены льготной ипотеки по Господдержке и сильного роста ставок по базовым программам среди льготных остались разве что семейная и сельская ипотеки.
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