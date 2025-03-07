Как 8 марта приворожить любимого и почему этот день называли "кислые девки"?

Рассказываем, кто такой Поликарп, почему 8 марта на Руси следили за сороками и как женщины привораживали мужчин 8 марта на Руси отмечают Поликарпов день в честь памяти Поликарпа Смирнского — епископа и великомученика, жившего в I веке в Малой Азии.