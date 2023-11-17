«Ожидать полного урегулирования украинского кризиса в ближайшее время не следует»

Европа и США пытаются давить на Киев и добиться от него лучшей эффективности вложенных средств. В то же время будущее самого Владимира Зеленского не определено, и вполне возможно, что Украину ждет новый «майдан».
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