Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет своих раненых на курском направлении в Николаев, где бойцы получают только часть необходимого лечения и тут же отправляются на фронт для восполнения потерь украинской стороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии