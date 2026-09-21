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AntennaDaily

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Какие кроссовки выйдут этой осенью: модели, которые мы уже очень ждём

Какие кроссовки выйдут этой осенью: модели, которые мы уже очень ждём

Осень только началась, а календарь релизов новых кроссовок уже выглядит внушительно. В последние недели Antenna Daily рассказывала о самых заметных моделях: от новых Air Max до коллабораций adidas и релизов Nike.

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