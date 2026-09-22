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Красный Север

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Главный санитарный врач Ямала получила награду от президента России

Главный санитарный врач Ямала получила награду от президента России

Владимир Путин удостоил руководителя ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко почетного звания «Заслуженный врач РФ».

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