Новое исследование подчеркивает роль плаценты в развитии шизофрении

Исследователи из Европейского университета Виадрина и Университета Страны Басков обнаружили, что метилирование ДНК в плаценте может влиять на экспрессию генов, ассоциированных с психическими расстройствами.
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