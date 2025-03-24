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Новое исследование подчеркивает роль плаценты в развитии шизофрении

Новое исследование подчеркивает роль плаценты в развитии шизофрении

Исследователи из Европейского университета Виадрина и Университета Страны Басков обнаружили, что метилирование ДНК в плаценте может влиять на экспрессию генов, ассоциированных с психическими расстройствами.

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