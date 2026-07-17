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FiNE NEWS

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Parlophone представил архивный альбом с ранними записями Дэйви Джонса и участием Джимми Пейджа

Лейбл Parlophone выпустил сборник The Shel Talmy Recordings — архивное издание, включающее ранние записи музыканта, который позже получил имя Дэвид Боуи, а в то время выступал под псевдонимом Дэйви Джонс.

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