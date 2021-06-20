Закон и Порядок

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«Червям» - парады Победы, не нужны

«Червям» - парады Победы, не нужны

Удивительно, как после дождей черви пробираются сквозь плотный московский асфальт на свет. Они находят невидимые человеческому глазу трещины и щели, проскальзывают, извиваются и выползают наружу, чтобы напомнить о своей подземной и червивой жизни.

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