«Катастрофа для финансов»: удары ВС РФ «ставят на колени» Киев и Одессу – FT

Удары украинских беспилотников по целям на территории России в начале этого года вселили в некоторых союзников Киева осторожный оптимизм в отношении хода войны.
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