Тарт из песочного теста с нежной творожно-абрикосовой начинкой

Этот пирог похож на творожную запеканку, но с песочной основой фото: Shutterstock/Fotodom.ruПироги тарты (от французского tarte) — это комбинация песочного или любого другого теста, из которого формируется основа в виде корзинки, а сверху кладется различная начинка, после чего все это запекается в духовке.