Интервью Председателя СК России информационному агентству "ТАСС"

Председатель СК рассказал, в каких случаях бизнесменов содержат в СИЗО, какие преступления предпринимателей социально опасны и какие еще меры нужны для борьбы с коррупцией В России за последнее время значительно сократилась нагрузка на бизнес.
Председатель СК рассказал, в каких случаях бизнесменов содержат в СИЗО, какие преступления предпринимателей социально опасны и какие еще меры нужны для борьбы с коррупцией В России за последнее время значительно сократилась нагрузка на бизнес.
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