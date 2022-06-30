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Интервью Председателя СК России информационному агентству "ТАСС"

Председатель СК рассказал, в каких случаях бизнесменов содержат в СИЗО, какие преступления предпринимателей социально опасны и какие еще меры нужны для борьбы с коррупцией В России за последнее время значительно сократилась нагрузка на бизнес.

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