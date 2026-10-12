Вильгельм Деге: что стало с последним сдавшимся солдатом Вермахта

4 сентября 1945 года, когда Европа уже четыре месяца жила без войны, а Япония двумя днями ранее подписала акт о капитуляции, на забытой всеми метеостанции за Полярным кругом одиннадцать немецких военнослужащих ждали запоздалой церемонии сдачи в плен.