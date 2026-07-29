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SPLETNIK

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Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что ИИ позволит каждому жить в изобилии

Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что ИИ позволит каждому жить в изобилии

42-летний CEO корпорации Meta* Марк Цукерберг написал открытое письмо о будущем искусственного интеллекта.

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