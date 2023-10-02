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Российские военные взяли в плен солдат ВСУ в ДНР: главное за сутки

Российские военные взяли в плен солдат ВСУ в ДНР: главное за сутки

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. Военнослужащие российской армии взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ, в Армении объявили о завершении исхода беженцев из Карабаха, а на Украине заявили об истечении сроков ленд-лиза.

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