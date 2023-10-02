Российские военные взяли в плен солдат ВСУ в ДНР: главное за сутки

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. Военнослужащие российской армии взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ, в Армении объявили о завершении исхода беженцев из Карабаха, а на Украине заявили об истечении сроков ленд-лиза.