Добрый из артиллерии: боец СВО встретился с сельчанами в Заинском районе

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной Военнослужащий Ильдар, известный на фронте по позывному Добрый, приехал в отпуск из зоны СВО и сразу отправился в Дом культуры села Имянлебаш Заинского района.