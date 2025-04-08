Добрый из артиллерии: боец СВО встретился с сельчанами в Заинском районе

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Айгуль Яруллиной Военнослужащий Ильдар, известный на фронте по позывному Добрый, приехал в отпуск из зоны СВО и сразу отправился в Дом культуры села Имянлебаш Заинского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии