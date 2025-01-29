Рубио: США приветствуют продление Евросоюзом санкций против России

Соединенные Штаты приветствуют продление Европейским союзом санкций против России. Об этом в телефонном разговоре с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
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