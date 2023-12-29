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СБУ обвинила владельца заводов по производству водки в пособничестве РФ

СБУ обвинила владельца заводов по производству водки в пособничестве РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка, которому принадлежат несколько заводов по производству алкогольных напитков, в том числе водок «Хортица» и «Первак», в пособничестве России.

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