СБУ обвинила владельца заводов по производству водки в пособничестве РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгения Черняка, которому принадлежат несколько заводов по производству алкогольных напитков, в том числе водок «Хортица» и «Первак», в пособничестве России.
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