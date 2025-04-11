Самолет спецпосланника Трампа, предположительно, приземлился в Петербурге

Такие данные передает сервис Flightradar По данным сервиса Flightradar24, предположительно, в Санкт-Петербурге совершил посадку американский самолет, аналогичный тому, которым пользуется специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
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