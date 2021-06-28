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В двух курганских районах объединят более 80 сел и деревень

В двух курганских районах объединят более 80 сел и деревень

Законопроекты о создании Юргамышского и Звериноголовского округов внесли в Курганскую облдуму Законопроекты об объединении всех поселений Звериноголовского и Юргамышского районов Курганской области в муниципальные округа внесены в областную думу.

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