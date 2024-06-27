Каждый раз после террор-атак хохлов (Белгород, Севастополь, Горловка и т.д. и т.п.) обязательно кто-то говорит что-то типа «А давайте мы им по торговому центру в час пик вломим».
Ответ России на террор
Комментарии
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Mustafa Пахомов
Просто пусть у них умрёт людей в 100 раз больше чем у нас! Мы не обязаны это терпеть....
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14 час.
Надежда Кувыкина
Зачем расходовать снаряды и тд. Автор прав.... Дороги, где идут эшелоны с оружием...
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13 час.
Авас Анекак
автор тупой я посмотрю что он скажет когда хахлы убьют его детей ведать опять родит для хахлов
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11 час.
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