Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Власти города позаботятся о том, чтобы учителя имели все возможности для повышения качества преподавания Недавно стало известно, что в школах Москвы в 2024 году внедрят единый стандарт предпрофессионального образования для учебных классов, связанных с медициной, инженерией, медиа и другими областями.