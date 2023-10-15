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В Москве проходит крупнейшая оружейная выставка гражданского оружия орёл экспо 2023.часть 2

В Москве проходит крупнейшая оружейная выставка гражданского оружия орёл экспо 2023.часть 2

﻿﻿Давайте продолжим Это урон в 10х28 (видимо вместо кедр-есаул) и он в 9х19 для стрельбищ. Ну и для гражданских есть более длинные версии Кстати, винтовка Лобаева в ортодоксальном 12,7 стоит всего 2 миллиона рублей, а ствол 50 бмг в наших магазинах сейчас стоит более 3 миллионов рублей Самая бюджетная винтовка Лобаева стоит около 400 000.

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