В Москве проходит крупнейшая оружейная выставка гражданского оружия орёл экспо 2023.часть 2

﻿﻿Давайте продолжим Это урон в 10х28 (видимо вместо кедр-есаул) и он в 9х19 для стрельбищ. Ну и для гражданских есть более длинные версии Кстати, винтовка Лобаева в ортодоксальном 12,7 стоит всего 2 миллиона рублей, а ствол 50 бмг в наших магазинах сейчас стоит более 3 миллионов рублей Самая бюджетная винтовка Лобаева стоит около 400 000.