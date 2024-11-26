🇷🇺🚀🇺🇦Последствия применения ФАБа💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСРФ #Авиация #ФАБ #ВСУ #ЗСУ #ПВД.
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🇷🇺🚀🇺🇦Последствия применения ФАБа💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника🐷 #ВСРФ #Авиация #ФАБ #ВСУ #ЗСУ #ПВД.
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