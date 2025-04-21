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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри: «Батлер вытаскивал команды в финал НБА. Для нас это еще один игрок, который уверенно чувствует себя с мячом»

«Он вытаскивал команды в финал НБА. И то, что он привносит в нашу игру, – это еще один игрок, который уверенно чувствует себя с мячом и может создавать моменты как для себя, так и для партнеров в любой ситуации.

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