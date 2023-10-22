В Госдуме решили помочь россиянам накопить деньги на новое жилье

В Госдуме предложили стимулировать жилищные накопления граждан. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента депутами Госдумы Анатолием Аксаковым и сенатором Совета Федерации Николаем Журавлевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии