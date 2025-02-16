Фидан: Турция предложила России и Украине свою территорию для переговоров

Анкара признает право Европы участвовать в процессе Глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан рассказал в интервью телеканалу TRT World, что Турция вновь предложила России и Украине провести переговоры на ее территории.
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