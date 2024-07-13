Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и её мужа по делу о мошенничестве Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, которая является гражданкой Королевства Нидерланды и Израиля, отправлена в следственный изолятор по делу о мошенничестве.
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