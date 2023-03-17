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Путин уверен, что теракт на «Северном потоке» спланирован на государственном уровне

Путин уверен, что теракт на «Северном потоке» спланирован на государственном уровне

Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал подрыв системы трубопроводов «Северный поток» и назвал чушью существующую версию западных СМИ о том, что диверсию провели  украинские активисты.

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