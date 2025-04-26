МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского добиться каких-либо уступок со стороны Москвы в обмен на курскую землю потерпели неудачу.
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