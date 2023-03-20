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В Астрахани праздник Новруз Байрам отметили на территории Азербайджанского делового центра

В Астрахани праздник Новруз Байрам отметили на территории Азербайджанского делового центра

На него были приглашены руководители национально-культурных обществ Астраханской области. Мероприятие по поводу традиционного мусульманского праздника прихода весны Новруз, отмечаемого 21 марта, организовал Азербайджанский деловой центр в Астрахани.

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