В Астрахани праздник Новруз Байрам отметили на территории Азербайджанского делового центра

На него были приглашены руководители национально-культурных обществ Астраханской области. Мероприятие по поводу традиционного мусульманского праздника прихода весны Новруз, отмечаемого 21 марта, организовал Азербайджанский деловой центр в Астрахани.
На него были приглашены руководители национально-культурных обществ Астраханской области. Мероприятие по поводу традиционного мусульманского праздника прихода весны Новруз, отмечаемого 21 марта, организовал Азербайджанский деловой центр в Астрахани.
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