Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 430 подписчиков

Эксперт Крупнов предложил выдавать подготовленные участки под ИЖС

Эксперт Крупнов предложил выдавать подготовленные участки под ИЖС

Бесплатная раздача участков под индивидуальное жилищное строительство может стать серьёзной мерой поддержки, если земля будет заранее обеспечена необходимой инфраструктурой, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии