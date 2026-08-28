Эксперт Крупнов предложил выдавать подготовленные участки под ИЖС

Бесплатная раздача участков под индивидуальное жилищное строительство может стать серьёзной мерой поддержки, если земля будет заранее обеспечена необходимой инфраструктурой, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.