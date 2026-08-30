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Система "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 57 атак дронов

Система "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 57 атак дронов

РИА Новости/Павел Лисицын Система "Купол Донбасса" и сводные мобильные огневые группы (МОГ) предотвратили более 50 террористических атак ВСУ за неделю.

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