Наполовину изумрудно-зеленая, наполовину красная гора Скорпион

Гора Скорпион расположена недалеко от Южной кольцевой дороги города Цзинань в Китае. Деревья сумаха на южной стороне поздней осенью ”окрашиваются" в красный цвет, в то время как сосны на северной стороне остаются зелеными круглый год.
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