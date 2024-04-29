Здоровый образ жизни может компенсировать влияние генов, сокращающих продолжительность жизни, более чем на 60%, предполагает анализ результатов нескольких крупных долгосрочных исследований, опубликованных в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.
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