Астраханскому депутату Евгению Дунаеву велели публично извиниться перед зоозащитниками

Собачий вопрос остро делит астраханскую общественность на два враждующих лагеря. Первый выступает за гуманное отношение к животным (а вовсе не за то, чтобы собаки толпами бродили по улице, как это любят представлять из противоположного лагеря).
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