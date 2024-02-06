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Астраханскому депутату Евгению Дунаеву велели публично извиниться перед зоозащитниками

Астраханскому депутату Евгению Дунаеву велели публично извиниться перед зоозащитниками

Собачий вопрос остро делит астраханскую общественность на два враждующих лагеря. Первый выступает за гуманное отношение к животным (а вовсе не за то, чтобы собаки толпами бродили по улице, как это любят представлять из противоположного лагеря).

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