В Казани подготовили новогоднюю программу в парках и скверах

Дирекция парков и скверов Казани анонсировала новогоднюю программу «Это просто зима в парках». Глава дирекции парков Айгуль Латыпова отметила, что в рамках зимней программы запланировано 106 бесплатных мероприятий в 28 парках города.
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