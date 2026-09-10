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Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 106 долларов за баррель, что стало максимальным значением с мая текущего года, согласно данным торгов, представленным Пятым каналом.

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