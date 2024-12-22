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Цискаридзе привез детей в Москву

Цискаридзе привез детей в Москву

Перед самым Новым годом москвичи имеют возможность погрузиться в атмосферу сказки и чуда. Николай Цискаридзе со своими воспитанниками Валерий Шарифулин/ТАСС Перед самым Новым годом москвичи имеют возможность погрузиться в атмосферу сказки и чуда — лучшие ученики Академии Русского балета имени Вагановой представляют в Кремле любимый балет «Щелкунчик».

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