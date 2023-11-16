Бывшая жена Машкова и мать Марии Машковой осудила действия России и призналась, что к экс-мужу ничего не испытывает

Известная актриса Елена Шевченко дала большое интервью, в котором рассказала о своей новой жизни в Нью-Йорке после эмиграции и выразила позицию по отношению к бывшему мужу и другим людям из своего прошлого, которые активно поддерживают СВО РФ на Украине.