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Бывшая жена Машкова и мать Марии Машковой осудила действия России и призналась, что к экс-мужу ничего не испытывает

Бывшая жена Машкова и мать Марии Машковой осудила действия России и призналась, что к экс-мужу ничего не испытывает

Известная актриса Елена Шевченко дала большое интервью, в котором рассказала о своей новой жизни в Нью-Йорке после эмиграции и выразила позицию по отношению к бывшему мужу и другим людям из своего прошлого, которые активно поддерживают СВО РФ на Украине.

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Г
ГОСТ
Очередная вошь!
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ВЗ
Василий Замятин
Она стоит того, чтобы о ней писать?
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ВД
Вовладар Даров
Она не стоит нашего внимания ! Дешёвая личность!
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