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Иркутск Сегодня

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«Пять признаков алкогольной зависимости: иркутский врач-нарколог назвала первые «звоночки»»

Многие считают, что алкогольная зависимость начинается с «белой горячки» или потери работы. Но, по словам врача-нарколога из Иркутска, первые признаки болезни появляются гораздо раньше и выглядят совсем безобидно.

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