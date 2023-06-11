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Рогов: контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, увязшему в обороне войск России, начал мешать и проливной дождь

Рогов: контрнаступлению ВСУ на Запорожском направлении, увязшему в обороне войск России, начал мешать и проливной дождь

Контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, которое увязло в обороне войск РФ, начал мешать и проливной дождь.

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